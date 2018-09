Calcio Eccellenza, il Real Senise si prepara all’esordio in campionato. De Pascale, faremo del nostro meglio

Creato Mercoledì, 05 Settembre 2018 20:16 Visite: 150

SENISE – Archiviato il passaggio del turno di coppa Italia a scapito del Latronico il Real Senise targato De Pascale si prepara ad affrontare la Vultur nella trasferta della prima giornata di campionato. Il tecnico ebolitano alla sua prima stagione in riva al Sinni è più che mai carico. «Ho creduto ad un progetto importante – dice mister Maurizio De Pascale - fatto di persone per bene e competenti, ed ecco perché sono qui. Nella sfida di coppa Italia siamo stati bravi a passare il turno, meno però nella gestione della gara di ritorno. Andati in vantaggio, siamo stati ingenui nel farci raggiungere con la rete del pareggio, anche se poi nella ripresa i ragazzi sono stati più decisi e attenti. Questo però, serve a farci capire gli errori fatti e quelli da non fare. Adesso però pensiamo all’avvio del campionato, alla gara contro la Vultur, che non sarà affatto facile per noi. Loro sono una buona squadra, supportati da un ottimo pubblico, sicuramente uno dei più calorosi della categoria, insieme a quello del Melfi. Per noi non sarà una gara facile, anzi, ci aspetta senz’altro una battaglia. Ma noi siamo pronti, i miei ragazzi in settimana stanno lavorando bene, - conclude De Pascale - consapevoli delle difficoltà che andremo incontro». Real Senise che avrà a disposizione l’intera rosa, da verificare solo le condizioni del giovane Ciuccio, uscito anzitempo dalla gara di coppa Italia per una contusione. Nel frattempo lo staff tecnico lavora senza soste con l’intero gruppo prima della rifinitura di sabato mattina per decidere l’undici da far scendere in campo.

Claudio Sole