Silvio Berlusconi sarebbe interessato al Matera calcio con il gruppo Fininvest. A darne notizia il vicepresidente dei lucani Vitantonio Ripoli tramite la sua pagina Facebook: "La notizia di Berlusconi interessato al Matera non è affatto una bufala. Tramite un caro amico di Matera che, a sua volta, è amico personale del Presidente Berlusconi da tantissimo tempo, è stata rappresentata ed inoltrata la situazione patrimoniale del Matera ai fini di un ingresso in società. Tutto è al vaglio del suo entourage. Ovviamente non c'è certezza ma la notizia è vera e siamo in attesa di una risposta a breve". Nel frattempo nelle mire di Berlusconi ci sarebbe anche il Monza calcio. Staremo a vedere.