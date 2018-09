Esordio in esterna per il settore giovanile del Matera calcio

Creato Sabato, 08 Settembre 2018 21:15 Visite: 58

Esordio in trasferta per il settore giovanile del Matera Calcio di scena domenica allo stadio "Marco Lorenzon" di Rende (Cs) per affrontare i pari età dell'under 15 e dell’under 17. I primi a scendere in campo saranno i più giovani agli ordini di mister Finamore che ad ora di pranzo (13) inizieranno il loro percorso. Di lì a breve, alle 15, toccherà agli allievi di mister Chimenti, reduci dall'ottimo torneo “Gaetano Scirea”. A tracciare un bilancio è il responsabile del settore giovanile del Matera Calio, Piergiuseppe Sapio, che afferma: "Siamo partiti in ritardo con la preparazione dei gruppi ma, nonostante ciò, i tecnici hanno lavorato per poter preparare al meglio queste gare. Sono soddisfatto di come abbiamo organizzato e strutturato il nostro settore giovanile. Domenica dobbiamo scendere in campo e giocare con umiltà e sacrificio, dando sempre il massimo, palla su palla, tutti insieme fino alla fine."

Questi i convocati U15: Piarulli, Tortorelli, Logrieco, Pasqualicchio, Leogrande, Andrisani D, Albano, Forcillo, Panzarino, Balestra, Ardino, Bruno, Carluccio, Devietro, Andrisani F.

Questi i convocati U17: Villano, Marcangelo, Dell’Anna, Saponaro, Signorelli, Felle, Monticchio, Trani, De Marco, Sarcinella, Carrino, Mele, Zenelaj, Basta, Romeo, Caldarulo, La Rocca, D’Andria, Ahmetaj, Olindo.