Calcio Eccellenza, per il Real Senise testa al Moliterno. Intanto arriva Matinata

Creato Venerdì, 14 Settembre 2018 14:43 Visite: 136

SENISE – Si sta preparando nel migliore dei modi il Real Senise per l’esordio casalingo di domenica prossima in campionato. Allo stadio “Gian Battista Rossi” arriva il Moliterno, formazione che è reduce dalla rimonta casalinga al “Venezia” ai danni del Ripacandida: «Domenica bisogna raccogliere l’intera posta in palio – dice mister De Pascale – anche se sappiamo che non sarà facile, visto che di fronte ci sarà una squadra ben organizzata. La prova di Rionero nella prima giornata, ci ha fatto capire che questo è un campionato insidioso, dove ad un minimo errore vieni punito. Però noi dobbiamo essere bravi ad evitare distrazioni, ecco perché in settimana abbiamo lavorato bene e con concentrazione per farci trovare pronti in ogni situazione». Ricordiamo che nella prima giornata Gioia e compagni hanno subito la sconfitta con il risultato di 1-0, disputando però una buona gara. «Noi rispettiamo tutti i nostri avversari, - dice De Pascale - a partire dal Moliterno, però è ovvio che è nostra intenzione regalare i tre punti ai nostri tifosi, che spero siano numerosi domenica a sostenerci. Ripeto, non bisogna farsi prendere dalla paura di vincere a tutti i costi, ma restare concentrati e giocare come sappiamo. Solo così possiamo ottenere delle soddisfazioni». Per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo, al momento non dovrebbero esserci indisponibili con l’intero gruppo a disposizione del tecnico salernitano. Nel frattempo, nella giornata di oggi si è concluso l’affare per l’acquisto del forte centrocampista Alex Matinata, classe 1997, in arrivo dall’Az Picerno, formazione di Serie D lucana. Matinata va così a rafforzare una rosa competitiva.

Claudio Sole