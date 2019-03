Doppietta di D’Auria e rete di Chavarria che regalano i tre punti ai sinnici

FRANCAVILLA IN SINNI - Vittoria convincente e meritata quella dei sinnici contro il fanalino di cosa Granata. Grazie alla doppietta di D’Auria e alla rete di Chavarria i ragazzi di mister Ranko Lazic si regalano i tre punti. La cronaca vede subito gli ospiti in avanti al 5' con un tiro ravvicinato nell'area piccola di Arciello e Boglic respinge. Sull'azione seguente arriva il vantaggio del Francavilla con un tiro di D'Auria che non lascia scampo a Di Napoli. La gara non regala grosse emozioni, fino al 29', quando ancora D'Auria si rende pericoloso su un colpo di testa che finisce al lato. I campani mettono grinta e cuore ma, al 34' arriva il raddoppio dei padroni di casa: Leonetti riceve palla e serve in profondità D'Auria che entra in area, e batte Di Napoli in uscita con un diagonale rasoterra. Al 38' tiro cross di Castagna che attraversa tutta l'area di rigore senza che nessuno intervenga. Un minuto dopo ci prova Leonetti per il Francavilla, ma il suo tiro rasoterra centrale è bloccato da Di Napoli. Al 44' occasione per Castagna che entra in area, calcia e Boglic è attento. Nella ripresa il Granata subisce gli attacchi dei padroni di casa. Al 4' tiro cross di D'Auria e il portiere respinge sul fondo. Dall'azione d'angolo colpisce Leonetti di testa ed ancora Di Napoli salva la porta deviando la palla sopra la traversa. Al 10' tiro in diagonale di D'Auria e la palla sfiora il secondo palo. Al 16' tiro dai venti metri di Ragone e Di Napoli devia la palla sul fondo. Dall'angolo ci prova Digiorgio di testa e la sfera esce di poco. Al 23' tripla occasione per il Francavilla: Prima D'Auria su punizione e Di Napoli respinge. Successivamente ci prova il neo entrato De Marco con un tiro rasoterra che viene respinto nuovamente dal portiere campano, ma sulla testa di Pagano che colpisce a botta sicura ed ancora Di Napoli salva tutto con un volo plastico. Al 41' arriva il tris con il neo entrato Chavarria. Al 42' esordio per il giovane Cosentino, classe 2001. Al 47' ci prova il neo entrato Del Prete e Di Napoli dice no. Al 49' l’arbitro assegna un penalty ai campani e Boglic respinge la palla sulla sua destra dagli undici metri a Tufano.

FRANCAVILLA IN SINNI - GRANATA 3-0



FRANCAVILLA IN SINNI (4-3-3): Boglic 6,5; Ragone 6,5, Pagano 6,5 (36'st Giordano 6), Digiorgio 7, Raiola 6,5 (42'st Cosentino sv); Grandis T. 6,5, Grandis M. 6,5, Collocolo 7; Leonetti 6 (12'st De Marco 6,5), D'Auria 7,5 (31'st Chavarria 6,5), Lavopa 6 (44'st Del Prete 6). A Disp. Alvigini, Sivero, Cimino, De Gol. All. Lazic. 6,5.



GRANATA (4-4-2): Di Napoli 5,5; Sozio 5,5 (24'st Amicone 5,5), Falivene 5,5 (31’st Nevola 5,5), Rinaldi 5,5, Sorrentino 5,5 (43'st Bianco sv); Prevete 6, Gargiulo 5,5, (11'st De Crescenzo 6), Tufano 5, Calemme 5,5; Arciello 6, Castagna 6 (21'st Buonocore 5,5). A Disp. Capezzuto, Marino. All. Maschio 5,5.

ARBITRO: Giacometti di Gubbio.

RETI: 7' pt D'Auria, 34' pt D'Auria, 41'st Chavarria.

NOTE: Giornata primaverile, spettatori 400 circa. Ammoniti: Leonetti, Collocolo, Sozio.

Angoli: 4 a 3 per il Francavilla in Sinni. Rec.: 1'pt; 6'st.

Rocco Sole