L’obiettivo è diffondere la pratica sportiva come strumento di cura e di inclusione

Nasce nel nostro territorio l’Associazione Sportiva Dilettantistica PowerSport Basilicata, che ha come specifico scopo l’avviamento alla pratica di discipline sportive per persone con disabilità e la promozione di attività di integrazione sociale e culturale. L’associazione, che ha già raccolto varie adesioni in un vasto ambito territoriale che da Policoro si spinge fino a tutta l’area del Senisese, intende promuovere sin dalla denominazione il potere partecipativo, formativo e solidale dello sport, inteso al contempo come abilitativo e riabilitativo, integrativo e reintegrativo, per persone con disabilità motoria, sensoriale e intellettiva. L’iniziativa nasce dal desiderio comune di un gruppo di amici, coinvolti in via diretta nella tematica della disabilità per ragioni personali o professionali, di creare uno spazio di opportunità e condivisione, dove annullare il disagio dell’isolamento, le condotte comportamentali improntate a pietismo e artefazioni retoriche, e sviluppare una sensibilità più autentica di attenzione verso le persone diversamente abili. In particolare, l’obiettivo è di diffondere la cultura dello sport come strumento di cura, di spinta reattiva e propulsiva per superare i limiti mentali e fisici, imposti da condizioni più psico-sociali che oggettive. L’associazione intende promuovere progetti concreti e duraturi, da radicare e diffondere sul territorio, e intende strutturare una rete collaborativa con le istituzioni e tutte le realtà territoriali che si occupano di soggetti disabili o fragili.