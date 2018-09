Calcio D: esordio amaro per il Francavilla. Subisce uno 0-3 dal Nola

Creato Domenica, 16 Settembre 2018 23:46 Visite: 38

FRANCAVILLA IN SINNI – Il Francavilla in Sinni, subisce una brutta sconfitta all’esordio in campionato contro un avversario apparso non irresistibile. Il Nola è stato bravo a sfruttare le uniche occasioni avute. La cronaca: Al 20’ Alvigini blocca un tiro dalla distanza di Olivieri. Al 22’ ci prova Collocolo ma il tiro finisce fuori di poco. Al 25’ il Nola passa in vantaggio: Esposito è bravo a sfruttare di testa un cross dalla sinistra di Olivieri. Alla mezz’ora D’Auria calcia a giro, ma senza esito. Al 32’ occasionissima per l’argentino Chavarria ma non riesce a finalizzare. Al 34’ colpo di testa di Acosta su assist di Morales ma troppo debole. I primi quarantacinque minuti di gioco si chiudono con il vantaggio dei campani. Nella ripresa al 4’ D’Auria ci prova ma senza esito. Al 5’st arriva il raddoppio del Nola con Scielzo che riceve palla in area, la blocca e calcia in porta alla sinistra di Alvigini. Il Francavilla in Sinni, prova a rialzare la testa: Al 16’ bel calcio di punizione di Morales, Acosta colpisce di testa e la palla va alta di un soffio. Al 18’ Di Senso schiaccia troppo la palla e l’estremo difensore campano Gragnaniello si salva. Il Francavilla attacca: Al 20’ Giordano tenta la via del gol in spaccata, ma la palla termina a lato. Al 22’ un bel tiro al volo di D’Auria, trova pronto Gragnaniello, che si salva alla grande. Al 25’ si rivede il Nola con Vaccaro su punizione, ma Alvigini dice no. Al 26’ il giovane difensore Lavano prova un tiro a giro, e la palla finisce fuori di pochissimo alla destra di Gragnaniello. Dopo aver provato a riaprire la gara, i sinnici subiscono al 38’ la terza rete con un gran tiro da fuori area di Vaccaro, che chiude di fatto i conti.