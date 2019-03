Tre reti che consentono la vittoria. Loira, Lavecchia e Giannuzzi i maracatori

SENISE – Il Real Senise festeggia la vittoria casalinga battendo al "G.B.Rossi" il Real Tolve con un netto 3-0. Al 6’ punizione battuta da Claps e la palla esce di un soffio. Al 9’ cross di Giannuzzi in area per Picaro ma senza esito. Al 14’ Real Senise in vantaggio: Loira da buona posizione fa partire un bel tiro che trafigge Calia. Al 26’ Calderoni si rende pericoloso con un preciso tiro, ma Propato è abile a parare la sfera. Al 36’ il raddoppio del Real Senise, grazie al bomber Lavecchia con una bella rovesciata ed è 2-0. Nella ripresa al 7’, arriva il terzo gol dei sinnici, grazie ad un bellissimo calcio di punizione realizzato da Giannuzzi che batte l’incolpevole Calia. I ragazzi di mister De Pascale archiviato il risultato, calano un pò di tensione ed il Real Tolve prova a trovare la via del gol, con Calderoli all’8’ che manda la palla di poco a lato, successivamente Claps gira in porta ma senza esito. Al 14’ Caputo perde palla e Claps tutto solo davanti a Propato sbaglia. Al 21’ occasione per Calderoli che sbaglia tutto. Non ci sono altre azioni degne di nota ed i ragazzi di mister De Pascale vincono meritatamente.

REAL SENISE – REAL TOLVE 3-0



REAL SENISE: Propato (39’st Morrone), Giannuzzi, Petrillo (26’st Ponzio), Salzano (32’st Pirrone A), Gioia, Arleo, Ferrara (1’st Caputo), Sangiacomo, Picaro, Lavecchia, Loira (28’st Marino). A Disp. Costantino, Pirrone L., Pirrone F., Di Leo. All. De Pascale.

REAL TOLVE: Calia, Uva, Giura, Vaccaro Ger. (27’st Lotumolo), Dilerma (32’st Armento), Balsamo (39’st Chiaradia), Angelastri (34’st Casaletto), Malagnino, Calderoni, Claps, Vaccaro G. A Disp. Motta, Ronca, Chessa, Montanari. All. Postiglione.

ARBITRO: Rago di Moliterno.

RETI: 14’pt Loira, 36’pt Lavecchia, 7’st Giannuzzi.

Rocco Sole