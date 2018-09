Calcio Eccellenza, per il Real Senise una partenza positiva. Lavecchia, la mentalità è quella giusta

Creato Giovedì, 27 Settembre 2018 21:55 Visite: 77

Partenza positiva per il Real Senise targato De Pascale, che dopo tre turni di campionato ha inanellato sei punti, frutto di due vittorie e una sconfitta, con sette goal fatti e quattro subiti. Adesso dopo la convincente vittoria di domenica scorsa in trasferta contro il Grumentum, impegno casalingo contro la Murese. «Dopo la convincente vittoria ottenuta domenica scorsa – dice il forte centravanti sinnico Domenico Lavecchia – stiamo preparando nel migliore dei modi la gara in programma domenica. Sappiamo che anche questa sarà una gara impegnativa, ma è chiaro che noi siamo consapevoli della nostra forza senza temere nessuno. La mentalità è quella giusta per giocare anche questa partita con il massimo impegno». Sinnici che sono spinti quest’anno da un Lavecchia partito con il piede sull’accelleratore, autore di quattro reti in tre giornate e capocannoniere del torneo in compagnia di Ciranna. «Quest’anno sono partito forte, - dice Lavecchia - ma la mia intenzione è quella di giocare sempre al massimo per il bene del Senise. Il merito va dato a tutta la squadra, che mi mette sempre nelle condizioni ideali per esprimermi al meglio. Ma è chiaro che è fondamentale vincere le gare per fare quanti più punti possibili».

Claudio Sole