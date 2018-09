Calcio Eccellenza, il Real Senise oggi attende la visita della Murese

Creato Domenica, 30 Settembre 2018 12:50 Visite: 122

Impegno casalingo quest’oggi per il Real Senise, che allo stadio “Gian Battista Rossi” attende la formazione della Murese 2000. Un match che sulla carta potrebbe presentarsi agevole, ma bisogna tener presente che la formazione biancorossa fino ad ora ha ottenuto un solo punto in classifica: frutto di due sconfitte ed un solo pareggio. Pertanto bisogna prestare massima attenzione per non incappare in un risultato a sorpresa, vista la voglia di rivincita degli avversari. Sinnici invece galvanizzati dalla importante vittoria esterna di domenica scorsa sul campo del quotato Grumentum, che sommato al successo interno di due domeniche fa con il Moliterno, hanno proiettato il sodalizio senisese in corsa verso i piani alti della classifica. Per quanto riguarda la formazione, mister De Pascale ha l’intera rosa a disposizione. Salvo defezioni dell'ultim'ora, potrebbe essere la stessa formazione schierata nell'ultimo turno ad affrontare quest’oggi la Murese 2000. Ad arbitrare la gara sarà Mariangela Di Novi, coadiuvata dagli assistenti Viola e Favale. Fischio d’inizio fissato per le ore 15:30.

Claudio Sole