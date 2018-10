Calcio D: il Francavilla conquista la prima vittoria in campionato. Battuto l'Andria

Creato Lunedì, 01 Ottobre 2018 14:42 Visite: 46

FRANCAVILLA IN SINNI - Con una grande prestazione, il Francavilla in Sinni batte la blasonata Fidelis Andria e conquista così tre punti d’oro per la propria classifica. La cronaca: Al 2' colpo di testa operato da D'Auria, centrale e Addario blocca. Al 5' è la volta di Cardamone che tira dalla distanza e la palla al lato. All'11' azione dell'Andria con Zingaro che dalla fascia, si accentra e calcia ma Boglic si fa trovare pronto. Due minuti dopo ancora Zingaro effettua un tiro cross ma non ci arriva nessuno. Al 18’ occasione prima per D’Auria e poi per Raiola. Al 21' il Francavilla passa in vantaggio sugli sviluppi di un magistrale calcio di punizione dai venti metri realizzato da D'Auria, che lascia di sasso Addario, il fallo ricordiamo era stato commesso ai danni di Grandis M. Al 38' Piperis riceve palla al limite dell'area, calcia a botta sicura ma la palla viene respinta da Digiorgio. Al 42' arriva il raddoppio del Francavilla in Sinni a coronamento di un grandissimo primo tempo: Morales sfrutta a dovere un calcio di punizione dalla destra operato da D'Auria ed è lestissimo a deviare la palla in fondo alla rete per il doppio vantaggio dei lucani. Nella ripresa, al 2' grande occasione per l’argentino Grandis M., che riceve palla ai venti metri, prova a calciare sul secondo palo, ma il tiro è debole e Addario blocca la palla con tranquillità. Al 7’ il giovane croato Boglic para con sicurezza un tiro avversario. Al 10’ sugli sviluppi di un calcio di punizione D’Auria sfiora la rete del 3-0. La compagine lucana, non concede praticamente nulla agli avversari, che faticano ad arrivare sotto la porta lucana e non si rendono mai pericolosi. Al 36’ De Gol, scodella una palla al centro per il giovane Collocolo che però colpisce debolmente di testa. Al 42' Lavano commette un fallo ingenuo su Calì e l'arbitro indica il dischetto, e dagli undici metri realizza Cristaldi, nell'occasione Morales viene espulso per doppia ammonizione. Animi concitati nel finale tra le due panchine e l'arbitro manda negli spogliatoi anche il secondo portiere del Francavilla. Dopo ben otto minuti di recupero (un’eternità), l’arbitro manda tutti negli spogliatoi ed il Francavilla in Sinni, può brindare alla vittoria, contro una Fidelis Andria, che deve rimandare l’appuntamento con i primi tre punti di questa stagione, al prossimo turno di campionato in programma domenica prossima al «Degli Ulivi» contro l’Ercolanese.

FRANCAVILLA IN SINNI – FIDELIS ANDRIA 2-1

FRANCAVILLA IN SINNI: Boglic, Ragone (23'st Collocolo), Cardamone, Raiola (28'st Lavano), Pagano, Digiorgio, Grandis T., Morales, Acosta (21'st De Gol), D'Auria, Grandis M. (4'st Chavarria, 43'st Giordano). A Disp. Russo, De Lorenzo, Del Prete, Di Senso. All. Lazic.

FIDELIS ANDRIA: Addario, Zingaro, De Filippo (23'st Calì), Piperis (1'st Dinielli), Gregoric, Forte, Stranges, Iannini, Cristaldi, Bortoletti, Adamo (28'st Manno). A Disp. Zinfollino, Pagone, Petruccelli, Colella, Salzano, Bilotta. All. Potenza.

ARBITRO: Di Marco di Ciampino.

RETI: 21'pt D'Auria, 42'pt Morales, 41'st Cristaldi (rig.).

NOTE: Spettatori 450 circa. Espulso al 39'st Morales per doppia ammonizione. Ammoniti: Forte, Adamo, Morales, Raiola, Zingaro, Addario, De Gol, Iannini.

Angoli: 2-1 per il Francavilla in Sinni. Rec.: 2'pt; 6'+2'st.

Rocco Sole