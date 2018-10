Calcio Eccellenza, il Presidente del Real Senise Bonito rassegna le dimissioni

Creato Venerdì, 05 Ottobre 2018 09:06 Visite: 204

Il presidente del Real Senise, il dottor Antonio Bonito, rassegna le sue dimissioni: «Per motivi professionali e familiari, ho deciso di rassegnare le mie irrevocabili dimissioni da Presidente della società sportiva del Real Senise. Il mio impegno è stato intenso per garantire l’avvio della stagione, viste le difficoltà iniziali della società – spiega Bonito - adesso però è giunto il momento di fare un passo indietro. La società è composta da persone eccezionali, appassionate e competenti. Sono sicuro che il nuovo Presidente avrà tutti gli argomenti necessari per sviluppare il progetto sinnico nel migliore dei modi. Ringrazio tutti coloro che mi hanno accompagnato in questi tre mesi circa di presidenza: il direttore sportivo Salvatore Marino, l’allenatore Maurizio De Pascale e il resto della dirigenza, oltre i tifosi, che da sempre sostengono la squadra e danno la forza per andare avanti. Il clima familiare che si respira nell’intero gruppo è il frutto dei risultati raggiunti fino ad ora: con il secondo posto in classifica ed il passaggio al secondo turno di coppa Italia. Faccio i migliori auguri al mio successore, che possa proseguire l’ottimo lavoro fin qui svolto. Lascio il Real Senise con rammarico, - conclude Bonito - ma resterò sempre un tifoso ed un sostenitore di questi colori». Nei prossimi giorni, la società bianconera si riunirà per eleggere il nuovo Presidente.

Claudio Sole