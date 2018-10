Calcio Eccellenza, il Real Senise cala il poker al Pomarico

Creato Domenica, 07 Ottobre 2018 22:10 Visite: 156

Non si ferma il Real Senise targato De Pascale, questa volta a cadere sotto i colpi di Lavecchia e compagni è stato il Pomarico. Con un secco 0-4, i sinnici hanno messo a segno la quarta vittoria consecutiva. Il vantaggio arriva al 9' del secondo tempo con Ciuccio che scambia con Lavecchia e calcia con precisione beffando il portiere avversario. Il raddoppio al 15’: azione sulla destra con inserimento di Salzano che serve alla perfezione Picaro che controlla e calcia forte e teso. Il Pomarico accusa il colpo e cerca una timida reazione ma senza esito. Il Senise invece continua a spingere ed arriva al tris al 25’ con Lavecchia su calcio di rigore per fallo ai danni di Tuzio. Nel finale di gara, esattamente al 40’ i sinnici calano il poker: cross in area con Lavecchia che in rovesciata impegna il portiere ad una respinta, con Di Nella che è bravo a prendere palla, saltare un avversario e insaccare nell’angolino. «Sapevamo che non sarebbe stata una gara semplice – dice mister De Pascale – ma da parte nostra c’è stato tutto l’impegno possibile, perché in settimana avevamo preparato bene la partita. Nel primo tempo non siamo stati bravi a mettere in difficoltà l’avversario, anche se è stata annullata una rete a Lavecchia in sospetta posizione di fuorigioco. Poi nella ripresa la squadra ha giocato come ho chiesto, ed è arrivata una grande prestazione con la quarta vittoria di fila». Senise che con questa vittoria si piazza in solitaria al secondo posto con dodici punti, ad una sola lunghezza dalla capolista Melfi.

Claudio Sole