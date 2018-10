Calcio, l’Episcopia beffato nel finale dal Marconia

Creato Domenica, 07 Ottobre 2018 23:40 Visite: 95

Lascia l’amaro in bocca l’esordio casalingo dell’Episcopia nel campionato di prima categoria. Nella gara odierna i ragazzi di mister Oliva si sono arresi nel finale ad un Marconia caparbio. Ospiti che si portano in vantaggio, ma i padroni di casa riprendono subito in mano la gara con Ielpo su calcio di punizione. Le due squadre vanno al riposo in perfetta parità. Nella ripresa i sinnici si portano in vantaggio con Melchionda al 15’. Acquisito il 2-1 l’Episcopia cerca di spingere sull’acceleratore, però la gara si innervosisce e i padroni di casa restano in dieci per il rosso a Borreca. A questo punto con l’uomo in meno ne approfitta il Marconia che prima pareggia e poi in pieno recupero al 95’, complice un errore difensivo dei padroni di casa, realizza la rete del definitivo 2-3.

Claudio Sole