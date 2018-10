Calcio Lega Pro, Ragno e il Potenza si separano

Creato Lunedì, 08 Ottobre 2018 13:27 Visite: 53

Il Potenza ha ufficializzato la consensuale separazione dall'allenatore della prima squadra Nicola Ragno con questo comunicato sul sito ufficiale della società: "Al Signor Ragno vanno i più sentiti ringraziamenti per l'attività fin qui svolta, per l'impegno, la serietà e la correttezza professionale profusa, indimenticabile quanto realizzato nella passata stagione per la vittoria del campionato e l'ottenimento della promozione in Serie C. Il Potenza Calcio rivolge a Nicola Ragno i più sentiti auguri per il proseguimento della sua carriera e del proprio futuro". Secondo le prime indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, il prossimo allenatore del Potenza dovrebbe essere, il condizionale è sempre d'obbligo, Giuseppe Raffaele ex Igea Virtus, tecnico giovane tra i migliori profili a livello giovanile. Le prossime ore saranno quelle della verità.

Oreste Roberto Lanza