Calcio Eccellenza, domani per il Real Senise impegno di coppa Italia contro il Ferrandina

SENISE – Impegno di coppa Italia domani pomeriggio per il Real Senise contro il Ferrandina. Un quarto di finale avvincente per i sinnici, contro una formazione che si presenta a questo appuntamento imbattuta in campionato: zero reti subite e sette goal realizzati, frutto di nove punti e il quinto posto in classifica. Il Senise invece è in serie positiva da quattro turni in campionato, con altrettante vittorie, ed arriva dalla brillante vittoria di quattro reti a zero sul campo del Pomarico, che serve ad occupare la seconda posizione in classifica. Domani però al “Gian Battista Rossi” non sarà un match facile per Gioia e compagni, che dovranno tenere alta la concentrazione per evitare di commettere errori e cercare di scardinare la solida difesa avversaria. Mister De Pascale dovrebbe far rifiatare un po’ di titolari, lasciando spazio a valide alternative. Arbitro della gara sarà il signor Antonio Caino, coadiuvato dagli assistenti Chiarillo-Vicino. Fischio d’inizio fissato per le ore 15:30.

Claudio Sole