Tiro a volo: Ottimo secondo posto per Antonio Molfese alle gare nazionali

SENISE – Grande successo per l’atleta senisese Antonio Molfese (nella foto durante le gare), alle gare di tiro a volo del campionato italiano interforze individuale e a squadre, specialità fossa olimpica e skeet. La manifestazione si è svolta presso il campo di gara della società sportiva «A.S.D. Gioiese» di Gioia del Colle. Secondo gradino del podio per Molfese, che ricordiamo appartiene alla selezione dell’Aeronautica Militare. L’atleta lucano ha chiuso la gara piazzandosi dicevamo sul secondo gradino del podio, nella sua categoria di appartenenza: «specialità Fossa Olimpica». Un grandissimo risultato dunque per il giovane piattellista lucano in una disciplina, quella del tiro a volo che richiede una perfetta preparazione fisica e mentale del tiratore che è in grado di regalare emozioni e sensazioni uniche. Colpire il piattello e vederlo diventare una nuvola di fumo, è solo il punto di arrivo di un lungo lavoro di preparazione e di allenamento. Alla manifestazione hanno partecipato le rappresentanze delle Forze Armate e Corpi dello Stato, per un totale di oltre cento atleti, che si sono dati battaglia per contendersi i titoli nazionali interforze individuali e a squadre. Molfese, con lo score di centodiciannove piattelli su centocinquanta, è arrivato a soli quattro piattelli di differenza dal primo classificato David Nardone della selezione Carabinieri, che ha terminato la sessione di gara colpendone centoventitrè su centocinquanta, terzo posto invece per Giuseppe Sottile, anche lui appartenente alla selezione dei Carabinieri. Per quanto riguarda invece la classifica a squadre, la rappresentativa dell’Aeronautica Militare ha conquistato il quinto posto. Primo posto per la selezione delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, seguita da Carabinieri e Marina Militare.

Rocco Sole