Calcio serie D: Il Francavilla a caccia del quarto risultato utile consecutivo

Creato Sabato, 13 Ottobre 2018 14:58 Visite: 18

FRANCAVILLA – Vincere per proseguire la mini striscia positiva di risultati, che dopo il pareggio di Fasano della settimana scorsa è salita a quota tre, frutto di una vittoria e due pareggi. Dunque per il Francavilla, domani pomeriggio allo stadio «Fittipaldi» è in programma il delicato impegno contro il quotato Gravina (fischio d’inizio alle 15), in un match che si annuncia molto combattuto, dove la compagine di «patron» Antonio Cupparo, vuole assolutamente conquistare l’intera posta in palio, ospiti permettendo. «Affrontiamo una squadra allestita per attestarsi nelle prime cinque posizioni –ha dichiarato alla vigilia del delicato match il tecnico dei rossoblù Ranko Lazic-, che fino ad ora nelle gare disputate meritava di vincere, ma alla fine è riuscito a conquistare solamente una vittoria e un pareggio, incassando due sconfitte. Pertanto –ha aggiunto l’esperto tecnico serbo- per provare a battere questo Gravina, ci vorrà il miglior Francavilla della stagione, migliore anche di quello sceso in campo a Fasano. Gravina è una squadra ben attrezzata e noi dovremo essere bravi –ha concluso mister Lazic- a sfruttare i loro punti deboli». Arbitro della gara il signor Domenico

Mirabella della sezione di Napoli, coadiuvato dagli assistenti Ernesto Dell’Isola di Sapri e Pierpaolo Vitale di Salerno. Dunque per Digiorgio e compagni è assolutamente vietato sbagliare per non vedere compromesso quello di buono che è stato fatto nelle ultime tre giornate. Sicuramente il campionato è ancora lungo, perché siamo solamente all’inizio della stagione, ma chi ben comincia è a metà dell’opera. Out il portiere Alvigini infortunato e il centrocampista Morales squalificato, al loro posto Boglic e Collocolo. Al Fittipaldi dovrebbe arrivare il pubblico delle grandi occasioni che farà da cornice ad una partita dallo spettacolo assicurato tra due squadre che faranno di tutto per conquistare l’intera posta in palio.

Rocco Sole