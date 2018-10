Calcio Eccellenza lucana: Il Real Senise vuole i tre punti contro il Montescaglioso

Creato Sabato, 13 Ottobre 2018 16:51 Visite: 42

SENISE – Cresce l’attesa in casa Real Senise, per il delicato match di domani pomeriggio allo stadio «Rossi» contro il temibile Montescaglioso, (fischio d’inizio alle 15:30) gara valida per la sesta giornata di andata del campionato di eccellenza lucana. Una partita che la squadra di mister De Pascale deve assolutamente vincere, per proseguire la striscia positiva di cinque risultati utili consecutivi, frutto di quattro vittorie ed una sconfitta, incassata tra l’altro immeritatamente alla prima giornata a Rionero. Ruolino di marcia che ha proiettato Gioia e compagni, alle spalle della battistrada Melfi capolista, ad una sola lunghezza di differenza in classifica. Per il Senise del neo «patron» Vincenzo Clemente (presentato ieri pomeriggio alla stampa, insieme al suo collaboratore Alessandro Marino), è d’obbligo la vittoria, sia per proseguire la striscia di risultati, e sia per regalare la prima vittoria al neo presidente. I sinnici ricordiamo sono reduci dall’importante vittoria di misura ottenuta in settimana nei quarti di finale di andata della coppa Italia, contro l’ostico Ferrandina. I bianconeri sono

consapevoli che non sarà una gara facile, in quanto il Montescaglioso è una formazione rognosa, che dunque si presenterà in riva al Sinni, per cercare di strappare punti importanti alla squadra del direttore sportivo Salvatore Marino, che a sua volta vuole far valere la legge del più forte, si perché Matinata (nella foto in elevazione) e compagni, hanno dimostrato fino a questo momento, che possono giocarsela con tutti, senza avere nessun timore reverenziale. La direzione della partita è affidata al signor Claudio Giuseppe Allegretta della sezione di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Eustachio Capolupo e Donato Eramo, entrambi provenienti dalla sezione di Matera. Al «Rossi» è atteso il pubblico delle grandi occasioni.

Rocco Sole