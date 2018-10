Basket serie d campana: La Pallacanestro Senise, domani sera all'esordio contro il blasonato basilicatasport Potenza

Creato Sabato, 13 Ottobre 2018 17:45 Visite: 48

SENISE – Riparte parte domani sera un nuova avventura per la Pallacanestro Senise, (nella foto durante un'amichevole di questa stagione) che quest’anno prenderà parte al campionato di serie d campana, torneo interregionale che vedrà ai nastri di partenza tre squadre lucane: Pallacanestro Senise, Cus Potenza e Basilicatasport Potenza, avversario dei senisesi domani sera al «Palarotalupo» con la palla a due alle 17:30. Dunque dicevamo al via domani sera il campionato di basket che si annuncia molto agguerrito e sarà composto da ben dodici squadre: «Riparte questa nuova avventura –ha dichiarato il presidente del Senise Mario Totaro, purtroppo non potremo avere con noi quest’anno, Ambrosecchia, che per problemi familiari ha dovuto rinunciare a disputare il campionato con noi, così come aveva fatto nella passata stagione. Ma di contro avremo in squadra –ha spiegato Totaro- l’esperto pivot Gonzalez, che aveva giocato già con noi in passato e poi Durante, Lo Tufo anche per lui un ritorno, i nostri Sassano, D’Aranno, e poi, Loperfido un giovane di Matera e Husmit, un ragazzo marocchino che ha giocato con noi anche nella passata stagione. L’incontro di domani sera, -ha proseguito il presidente della pallacanestro Senise- è molto difficile in quanto affronteremo il Basilcatasport Potenza, che secondo gli addetti ai lavori, dovrebbe essere tra le favorite alla vittoria finale del campionato, ma noi non siamo da meno, vedremo, -ha concluso- ce la giocheremo fino in fondo». Dunque una gara tutta da seguire con il fiato sospeso, che la compagine di coach Daraio, vuole fare sua ad ogni costo e far capire agli avversari che per passare al Palarotalupo, bisognerà sudare come si suol dire, le cosiddette sette camicie.

https://www.playbasket.it/campania/league.php?lt=2&lr=CM&lp=NA&lc=D&season=2019&lf=M&lg=2&mod=cl

Rocco Sole