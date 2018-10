Calcio serie D gir.H: Pareggio a reti inviolate tra Francavilla in Sinni e FBC Gravina

Creato Lunedì, 15 Ottobre 2018 00:06 Visite: 25

FRANCAVILLA IN SINNI - Finisce a reti inviolate il match tra Francavilla in Sinni e Fbc Gravina. I lucani con il pareggio di ieri portano a quattro, la serie utile di risultati consecutivi. Al 7' gran tiro di D'Auria dalla distanza e la palla esce di poco. Al 17’ Boglic blocca un tiro dalla lunga distanza. Al 37’ punizione dai trenta metri di Guadalupi, Mady insacca, ma l’arbitro annulla per un presunto fuorigioco. Al 21' ci prova Potenza dal limite e Boglic blocca la palla a terra. Al 28' ci prova Chiaradia con un tiro a giro dal limite e la palla esce di poco alla destra di Boglic che controlla. Si va così al riposo a reti inviolate. Nella ripresa, il Gravina ci prova sugli sviluppi di una punizione a due, ma senza esito. Al 10’ Di Senso serve Grandis M., che lascia partire un tiro dalla destra, deviato sul fondo. Al 14' il Gravina attacca, ma la difesa del Francavilla si difende con un pò di affanno. Al 18' Grandi T., perde palla, a scapito di Guida che calcia debolmente tra le braccia di Boglic. Al 25' gran tiro dai venti metri del neo entrato De Lorenzo, che costringe Tarantino alla grande respinta sul fondo. Al 28' Croce colpisce di testa in area, ma Boglic fa buona guardia. Al 42' azione di Chiaradia che va sul fondo, mette la palla al centro e Croce manda alle stelle da ottima posizione. Al 47' D'Auria salta un avversario va sul fondo, mette la palla al centro e non ci arriva nessuno. Nel capovolgimento di fronte il Gravina arriva sotto porta con un colpo di testa di Croce, ma la difesa lucana libera con affanno.

FRANCAVILLA IN SINNI – FBC GRAVINA 0-0

FRANCAVILLA IN SINNI: Boglic, Ragone, Cardamone, Raiola (20'st De Lorenzo), Giordano, Digiorgio, Grandis T., Collocolo (3'st Acosta), Di Senso (24'st Facundo), D'Auria, Grandis M. (30'st De Marco). A Disp. Alvigini, De Gol, Sivero, Pagano, Del Prete. All. Lazic.

FBC GRAVINA: Loliva, Dentamaro, Tarantino, Guadalupi, Romeo, Colella, Potenza (1'st Guida) Mbdia (28'st Nigro), Croce, Mady (40'st Diarra), Chiaradia. A Disp. Vicino, Riccio, Ceglie, Correnti, Mazzilli, Agodrin. All. Di Meo.

ARBITRO: Mirabella di Napoli.

NOTE: Spettatori 500 circa, con una cinquantina di tifosi provenienti da Gravina. Terreno di gioco in ottime condizioni. Ammoniti: Giordano, Mbdia, Mady. Angoli: 4-2 per il Francavilla in Sinni. Rec.:1'pt; 4'st.

Rocco Sole