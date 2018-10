Eccellenza lucana: Il Real Senise perde di misura contro il Montescaglioso con un gol in evidente fuorigioco

Creato Lunedì, 15 Ottobre 2018 00:27 Visite: 40

SENISE – Il Real Senise incassa la seconda sconfitta stagionale contro un Montescaglioso per nulla irresistibile. La cronaca: Al 8’ Ciuccio prova il tiro e palla alta. Al 17’ punizione di Lavecchia e Cifarelli blocca. Al 23’ tiro di Miraglia e Annunziata si fa trovare pronto. Al 35’ occasione per il Senise: Ciuccio dalla destra salta due avversari, mette la palla al centro e Picaro manda alto. Al 37’ ancora Picaro calcia in porta e sfiora il sette per un soffio. Al 40’ ci prova Lavecchia e manca la porta di pochissimo. Nella ripresa al 16’ il gol che decide la gara: Giasi è abile ad insaccare sotto porta, in evidente posizione di fuorigioco (nella foto dalla pagina facebook asd Real Senise) che ha scatenato le proteste dei giocatori di casa. Al 26’ lancio di Gioia per Picaro che tira alto da buona occasione. Il Senise attacca ma non è giornata. Al 29’ Picaro segna la rete del pareggio, ma l’arbitro annulla per un presunto fallo dell’attaccante campano. Nel finale gli ospiti sfiorano il raddoppio con Leccese, ma Annunziata dice no.

REAL SENISE – MONTESCAGLIOSO 0-1

REAL SENISE: Annunziata, Giannuzzi, Loira, Matinata (40’st Fele), Gioia, Arleo, Lavecchia, Salzano, Picaro (31’st Ferrara), Ciuccio, Tuzio (23’st Di Lascio). A Disp. Propato, Oliva, Spagnuolo, Caputo, Volpe, Costantino. All. De Pasquale.

MONTESCAGLIOSO: Cifarelli, Natale, Tralli, Lomonaco, Giasi, Armento, Miraglia (49’st De Lucia), Pellegrino, Angelino (27’st Leccese), Grittani, Di Cuia. A Disp. Prisco, Simmarano, Montemurro, Pietromatera, Palazzo, Patimisco, Resta. All. Martinelli.

ARBITRO: Allegretta di Molfetta.

RETE: 16’st Giasi.

NOTE: Spettatori 200 circa. Ammoniti: Giasi, Matinata, Grittani, Miraglia, Arleo, Loira, Tralli.

Rocco Sole