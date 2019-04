Tre punti d'oro grazie alla rete di Leonetti ad inizio ripresa

Vittoria importante per il Francavilla allo stadio "Gobbato" che si aggiudica la gara contro il Pomigliano per una rete a zero, grazie al goal di Leonetti, dopo due minuti di gara nella ripresa. Tre punti d'oro che servono a festeggiare la salvezza matematica in Serie D. In terra campana sinnici arcigni e vogliosi del successo. Con tre giornate d'anticipo quindi il team di mister Ranko Lazic ottiene la permanenza in Serie D anche nella prossima stagione.

CLASSIFICA: Az Picerno 77; Audace Cerignola 68; Taranto 67; Bitonto 53; Savoia 52; Fidelis Andria 50; Gravina 45; Altamura 44; Fc Francavilla, Fasano 43; Sorrento 37; Gelbison 34; Nola 33; Nardò 32; Sarnese 30; Gragnano 29; Pomigliano 19; Granata 12.

Claudio Sole