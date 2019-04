A Lauria si ripete la sfida della finale di coppa Italia

Impegno di Supercoppa di Eccellenza questo pomeriggio per il Real Senise di mister De Pascale che sul rettangolo di gioco del comunale di Lauria dovrà vedersela con il Grumentum Val d'Agri. Una sfida che ripete la finale di coppa Italia del dicembre scorso vinta per due reti a zero dai ragazzi del presidente Petraglia. Una vittoria quella della coppa Italia, conquistata grazie alle reti di Falco e Scavone, che ha lasciato tanto amaro in bocca in casa sinnica, che adesso nella sfida di oggi vorrà sicuramente riprendersi la rivincita. Ultimo atto quindi di un campionato di Eccellenza che ha regalato emozioni e che potrebbe regalarne altre, consegnando la tripletta alla formazione di mister Volini, dopo la vittoria meritata del campionato e della coppa Italia. Arbitro della gara sarà il signor Marco Giordano di Matera, coadiuvato dagli assistenti Vincenzo Iacovino e Francesco Forte della sezione di Moliterno. Fischio d'inizio fissato per ore 17:00.

Claudio Sole