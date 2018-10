Calcio 1^cat.: l’Episcopia beffato in pieno recupero

Creato Lunedì, 22 Ottobre 2018 21:35 Visite: 172

Sfortunata la formazione dell’Episcopia, che nella quarta giornata del campionato di prima categoria si è dovuta arrendere sul proprio terreno di gioco alla Polisportiva Tramutola. Sconfitta per uno a zero, con una rete incassata al 95’ dopo una bella azione corale degli ospiti. Ricordiamo che pochi minuti prima, esattamente al 42’ è stata annullata una rete ai padroni di casa con Falabella per un presunto fuorigioco. Sinnici in dieci per l’espulsione di Simone Alvarez per doppia ammonizione a dieci minuti dalla fine. Una gara che ha visto un sostanziale equilibrio in campo tra le due formazioni, con la partita che si è sbloccata soltanto nel finale, prima con una rete annullata ai locali, poi con il goal vittoria in pieno recupero degli ospiti. Con questa sconfitta l’Episcopia è quart'ultimo in classifica con soli tre punti. Domenica impegno in trasferta contro il Tricarico, in un match che si annuncia molto entusiasmante.

Claudio Sole