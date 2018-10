Calcio Eccellenza, domani il Real Senise atteso nella tana del Melfi

Creato Martedì, 23 Ottobre 2018 18:41 Visite: 68

Vigilia di sfida al vertice nel campionato di Eccellenza lucana. Domani in campo Melfi e Real Senise allo stadio “Arturo Valerio” della città federiciana. Gara posticipata al mercoledì per l’evento organizzato nel weekend in occasione della Sagra della Varola. «Sappiamo che sarà una gara difficile – dice mister Maurizio De Pascale – ma siamo consapevoli di potercela giocare con tutti, senza nessun tipo di timore. I ragazzi in settimana hanno lavorato con impegno, come del resto fanno sempre, per cercare di ottenere il massimo in ogni partita. Andiamo ad affrontare una squadra attrezzata per fare il salto di categoria, che occupa la seconda posizione in classifica, con un organico di primissimo livello. Giocare nel loro stadio fa sempre piacere, perché parliamo di una squadra che per anni ha calcato campi di categoria superiore con formazioni blasonate. A noi però – conclude il tecnico del Senise – tutto questo non interessa, rispetto si, ma timore mai. Ecco perché voglio che i miei ragazzi scendano in campo con la massima concentrazione per fare punti e far dimenticare la sconfitta casalinga dell’ultimo impegno». Sinnici che ricordiamolo sono in quinta posizione in classifica con dodici punti, reduci dallo sfortunato scivolone interno contro il Montescaglioso. Per quel che riguarda la formazione, il tecnico ebolitano può contare sull’intero gruppo, ad eccezione dello squalificato Di Nella, che dovrà scontare l’ultimo dei due turni di squalifica. Arbitro della gara sarà il signor Gabriele Iurino di Venosa, coadiuvato dagli assistenti Santarsia e Martinelli. Fischio di inizio fissato per le 15:30.

Claudio Sole