Calcio Eccellenza, il Real Senise affondato dal Melfi. Sinnici sconfitti 5-1

Brutta sconfitta del Real Senise, che nella settima giornata di campionato, turno infrasettimanale, è stato battuto dal Melfi con un pesante 5-1. Però nonostante tutto, un buon approccio alla gara dei ragazzi senisesi, che hanno avuto un paio di buone occasioni per impensierire la retroguardia avversaria. Allo stadio “Arturo Valerio” i gialloverdi sono passati subito in vantaggio al 18’ con Nardozza, poi cinque minuti dopo al 23’ con Mirabet. Partenza sprint dei federiciani, che hanno però subito il ritorno del Senise che ha accorciato le distanze con Lavecchia al 33’. Sinnici che nonostante lo svantaggio hanno retto bene l’avversario. Nella ripresa poi, i padroni di casa hanno preso il sopravvento con la rete del 3-1 al 70’ con Cascio, che ha spento i sogni di gloria del Real che ha subito il colpo. Dieci minuti dopo all’ottantesimo il poker ad opera di Bongermino. Nel finale poi federiciani ancora in rete su calcio di rigore all’88’ ancora con Cascio, per un fallo commesso dal difensore centrale Arleo. Per il Real Senise seconda sconfitta di fila, dopo quella casalinga rimediata contro il Montescaglioso, che lascia Gioia e compagni in quinta posizione con dodici punti. Melfi invece che aggancia in testa il Lavello a diciasette punti.

Claudio Sole