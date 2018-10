Calcio Eccellenza, il Real Senise si prepara in vista dell’Avigliano. Clemente, ho fiducia nella squadra

Creato Venerdì, 26 Ottobre 2018 22:51 Visite: 14

Il Real Senise archiviata la sfortunata gara di Melfi giocata mercoledì, con la pesante sconfitta per 5-1, volta subito pagina. Si pensa adesso all’impegno casalingo di domenica pomeriggio contro l’Avigliano, un match fondamentale per ripartire nuovamente all’assalto delle prime posizioni. Abbiamo raggiunto telefonicamente il presidente del Real Senise Vincenzo Clemente: «Sicuramente la sconfitta di Melfi – dice patron Clemente – è stata pesante, con il gruppo giù di morale, però adesso bisogna subito guardare avanti e pensare al prossimo impegno. E’ indispensabile fare risultato, per dimenticare l’amara sconfitta, che sicuramente non meritavamo così pesantemente. Però sono fiducioso, la squadra ha tutte le carte in regola per ripartire e fare punti importanti». Ricordiamo che l’undici sinnico è reduce da due sconfitte di fila, contro il Montescaglioso al “Gian Battista Rossi” e il Melfi allo stadio “Arturo Valerio”. Il quinto posto in classifica con dodici punti, a cinque lunghezze dalla coppia di testa Rionero e Melfi, obbliga il Real alla vittoria contro l’Avigliano, quart’ultimo con sei punti. «Sono ottimista – continua Clemente – la classifica è corta, siamo in grado di recuperare posizioni, anche perché abbiamo un allenatore preparato e capace di motivare l’intero gruppo a far bene. Sono molto fiducioso di questi ragazzi, - conclude il presidente Clemente - il campionato è ancora lungo, speriamo bene».

Claudio Sole