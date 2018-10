Calcio D: un Francavilla sprint supera la Gelbison

Creato Domenica, 28 Ottobre 2018 22:50 Visite: 22

Allo stadio "Nunzio Fittipaldi" un Francavilla super, batte la quotata Gelbison che perde così l’imbattibilità esterna. Tre punti pesanti come un macigno quelli conquistati dai lucani, che portano così a casa il sesto risultato utile consecutivo, che lì permette di salire al decimo posto in classifica con dieci punti. Ma veniamo alla cronaca della partita: Al 4’ Francavilla subito in attacco: fallo commesso ai danni di Grandis M., e punizione dai trenta metri che D’Auria calcia, e D’Agostino blocca. Al 13’ tiro di Cammarota e Boglic respinge con i pugni. Al 16’ il Francavilla passa in vantaggio dopo una bellissima azione corale finalizzata da un gran gol di D’Auria che batte l’incolpevole D’Agostino. Subito dopo i lucani ci riprovano con Chavarria ma senza esito. Al 20’ di nuovo Chavarria si rende pericoloso andando vicino al raddoppio. Al 27’ l’arbitro assegna il calcio di rigore alla Gelbison per un presunto fallo in area, ma dal dischetto Manzillo sbaglia e spedisce la palla sopra la traversa. Al 35’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Chavarria tenta la rovesciata, ma il pallone si ferma sulla linea di porta. Al 44’ calcio di punizione di Manzillo e Boglic para in allungo. Nella ripresa al 4’ il difensore Giordano effettua un provvidenziale salvataggio sulla linea di porta, su un rasoterra di Iulano. Al 9’ sinnici vicini al raddoppio con un colpo di testa di D’Auria che colpisce il palo. Al 11’ il Francavilla recrimina un calcio di rigore per un presunto fallo in area. Al 20’ D’Agostino vola sul tiro di Tomas Grandis. I sinnici vanno alla ricerca del raddoppio ma con poca fortuna: Al 43’ Raiola manca clamorosamente la rete a tu per tu con D’Agostino, ed al 47’ Acosta su assist di D’Auria colpisce male in area.

FRANCAVILLA IN SINNI – GELBISON 1-0

FRANCAVILLA IN SINNI: Boglic, Ragone, Cardamone, Raiola, Giordano, Digiorgio, Grandis T., Morales (30’st Acosta), Chavarria (21’st Collocolo), D'Auria, Grandis M (28’st Pagano). A Disp. Alvigini, De Gol, Lavano, De Marco, Del Prete, Sivero. All. Lazic.

GELBISON: D’Agostino, De Cosmi, Hutsol (14’st Tandara), Uliano (25’st Maiese), De Angelis, Manzillo, Merkai, D’Angiolillo (14’st Pipolo), Evacuo, Cammarota, Passaro. A Disp. Viscido, Pascuccio, Mejri, Romanelli, Della Valle, Ferraioli. All. De Felice.

ARBITRO: Vogliacco di Bari.

RETE: 16’pt D’Auria.

NOTE: Spettatori 450 circa. Al 27’pt Manzillo sbaglia un calcio di rigore. Terreno di gioco in buone condizioni nonostante la pioggia caduta a tratti. Ammoniti: D’Auria, D’Angiolillo, Raiola. Angoli: 4-2 per il Francavilla in Sinni. Rec.: 3’pt; 5 st.

Rocco Sole