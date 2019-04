Sconfitta contro il TC Potenza, che ha chiuso la stagione in testa

Due vittorie ed una sconfitta, questo il bottino degli ultimi 3 giorni per il Circolo Tennis Matera A e sogno spareggi promozione che sfuma: un campionato lucano di serie C 2018/2019 condotto comunque in maniera egregia, cedendo pochi set agli avversari e perdendo lo scontro diretto contro la favoritissima alla vittoria finale. La formazione materana, vinto giovedì in trasferta 5-1 il match contro il TC Gingles Potenza e sabato con identico risultato, ma in casa, l’incontro contro la Lucania Tennis Academy Potenza, valido per il recupero della quarta giornata di campionato, nella mattina di domenica e nuovamente sul terreno di gioco amico, si è dovuta arrendere al TC Potenza, che ha chiuso così la stagione al primo posto, ha conquistato pertanto il titolo regionale ed andrà ora a sfidare la prima classificata della Puglia, quindi la vincente sarà inserita nel tabellone nazionale valido per la promozione in serie B. 5-1 il finale sui campi in terra rossa di viale delle Nazioni Unite, un incontro partito subito in salita e poi finito con un esaltante testa a testa nei doppi, chiusi al long tie break: Tamburrino (PZ) b. Di Caro F. (MT) 6/2, 6/1; Cirenza (PZ) b. Fiore (MT) 6/2, 6/4; Lovallo (PZ) – Fontanarosa (MT) 3/6, 6/1, 6/2; Guastamacchia (MT) b. Di Tommaso 6/4, 6/1; Tamburrino – Lovallo (PZ) b. Fiore – Fontanarosa (MT) 6/1, 3/6, 10/3; Cirenza – Di Tommaso (PZ) b. Guastamacchia – Di Caro F. (MT) 6/1, 5/7, 10/3. Non si è disputata, sempre per l’ultima giornata del campionato di serie C, la sfida casalinga tra il Circolo Tennis Matera B e il CT Pisticci: è stato richiesto il rinvio dalla squadra ospite vista l’indisponibilità di vari atleti, impegnati, lontano dalle mura amiche, per un torneo (l’incontro sarà recuperato nei prossimi giorni e sarà fondamentale, per entrambe le formazioni, in chiave salvezza).