CHIAROMONTE - Sport, natura e tradizione di nuovo protagonisti a Chiaromonte. Domenica prossima, infatti, nel piccolo borgo lucano si rinnova il consueto appuntamento con il trofeo “CorrerePollino” la gara nazionale di corsa in montagna, tra le più dure ed avvincenti, riservata agli atleti delle categorie allievi, juniores,promesse, seniores e senior/master. A promuoverlo, per il sedicesimo anno consecutivo, l’associazione sportiva dilettantistica “CorrerePollino”, capitanata da Antonio Figundio, in collaborazione con il comitato regionale Fidal e Uisp Basilicata e con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Chiaromonte. Il trofeo, 3ª tappa “CorriBasilicata” e 4ª del “Fidal Mountain Running Grand Prix Sud” 2019” prenderà il via domenica mattina alle ore 9.30 da Piazza “San Pasquale” e si snoderà lungo un nuovo percorso di 9.9 km con un dislivello positivo di 550 nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, con arrivo in località “Tempa dell’Angari”. Unitamente alla gara agonistica, si svolgeranno anche gare promozionali giovanili riservate alle categorie, esordienti, ragazzi e cadetti maschi e femmine. In occasione del XVI Trofeo “CorrerePollino”, valevole come campionato regionale individuale di corsa in montagna, sabato 1 giugno in Piazza Garibaldi ”a partire dalle ore 19, si svolgerà la tradizionale “Sagra del sambuco” che ai runners ed ai cittadini presenti offrirà una miriade di pietanze realizzate con questo arbusto ricco di proprietà farmacoligiche, gastronomiche ed erboristiche”.

Egidia Bevilacqua