Dimissioni consegnate al direttore sportivo Marino

Augurando buon lavoro a chi lo succederà, Vincenzo Clemente ha rassegnato le sue dimissioni da presidente della società sportiva del Real Senise. Dimissioni avvenute il 20 maggio scorso e inviate al direttore sportivo, Salvatore Marino. Una decisione che non è stata una sorpresa né per i tifosi e né per la società considerato il fatto che all’inizio di questa esperienza, Vincenzo Clemente, aveva dato la sua disponibilità a traghettare la squadra fino alla fine della stagione sportiva. “Sono profondamente legato a Senise e a tutte le sue realtà ed è per questo che avevo deciso di dare il mio sostegno alla società in un momento delicato in cui potevo rappresentare per loro un punto di riferimento - ha dichiarato l’ex presidente. Si trattava però di una fase transitoria che avrebbe avuto il suo epilogo, noto sin da subito a tutti, con il mio abbandono della presidenza a stagione calcistica terminata”. Vincenzo Clemente nello scorso mese di ottobre, proprio ad inizio stagione, era, infatti, subentrato in seguito alle dimissioni dell’allora presidente Antonio Bonito. Dopo aver preso atto delle dimissioni del presidente Clemente anche Alessandro Marino, suo uomo di fiducia e dirigente dell’Asd Real Senise, ha rassegnato le dimissioni.