Parco della Magna Grecia, inserita nel calendario nazionale di nuoto

POLICORO - La splendida distesa di pini d’Aleppo e sottobosco naturale, fronte mare su una spiaggia di sabbia finissima della lunghezza di oltre 300 metri, faranno da cornice al I° Meeting Nazionale in acque libere, Trofeo Basilicata 2019, Parco della Magna Grecia, inserita nel calendario nazionale di nuoto paralimpico che si svolgerà nella sola giornata di sabato 15 giugno a partire dalle ore 11, nello specchio d’acqua della spiaggia del circolo velico lucano di Policoro su un percorso di 2500 mt. Alla manifestazione, promossa dalla FINP Basilicata, con il beneplacito della FINP Nazionale, parteciperà anche il forte atleta lucano Emilio Frisenda portacolori del team ligh Matera che il 12 maggio scorso a Roma, in occasione dei Campionati Italiani Master FINP tenutisi presso la piscina del centro sportivo Zero9, è tornato a casa con due titoli nella categoria M40, conquistando sia la gara dei 50 mt delfino con il tempo di 58.38, sia la gara dei 100 mt stile libero con il tempo di 1’56” 44. Il circolo velico lucano è uno dei primi circoli velici affiliati alla Federazione Italiana Vela, che nel maggio del 2000 è stato riconosciuto come centro tecnico federale dalla FIV, scuola d’altissima specializzazione per la formazione d’atleti, tecnici, istruttori, giudici di regata. In trent'anni d’attività, la struttura turistica ha portato alla costituzione di un polo unico nel suo settore per competenza ed esperienza. Il suo target è mirato a far avvicinare i giovani in età scolare a tutte le attività marinare, al fine di creare momenti d’aggregazione con finalità educative e culturali, formative, professionali. Per le sue caratteristiche e potenzialità, inoltre, viene da più parti identificata quale centro pilota per il sud Italia, assurgendo alla figura di primo centro polifunzionale del settore. L’evento di sabato prossimo si colloca a chiusura di un altro evento unico nel meridione quale il campus estivo 2019 partito l’otto giugno scorso.

Egidia Bevilacqua