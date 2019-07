La fiorettista potentina impegnata anche nella prova a squadre

Sono state ufficializzate le convocazioni per i campionati del mondo assoluti di scherma in programma a Budapest dal 15 al 23 luglio. Sono 25 gli azzurri che saliranno sulle pedane della capitale ungherese: fra questi anche la fiorettista lucana Francesca Palumbo, in forza all'Aeronautica Militare.

L'atleta potentina sarà impegnata nella prova individuale e poi in quella a squadre.