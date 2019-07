Dopo l’esaltante stagione passata, ecco la riconferma in Serie D

E’ arrivato finalmente il tanto sospirato accordo tra Nicola Pellegrini ed il Grumentum Val d’Agri. Nei giorni scorsi avevamo sentito l’eclettico difensore sinnico che ci aveva confermato di un incontro che è avvenuto oggi nel tardo pomeriggio per proseguire il matrimonio per il secondo anno consecutivo. «Sono felicissimo per questa riconferma – dice Nicola Pellegrini, raggiunto telefonicamente – perché dimostra l’ottimo lavoro svolto nella passata stagione. Ringrazio il direttore Mastroberti ed il mister Volini per la volontà di avermi voluto qui con il Grumentum l'anno scorso, oltre naturalmente al presidente Petraglia e il ds Carrera per questa riconferma avvenuta oggi. Un grazie anche a tutto il gruppo dei calciatori che l’anno scorso mi ha sostenuto per arrivare fin qui e giocarmi le mie chance in Serie D». Ricordiamo che Nicola Pellegrini, classe 95’ ha già nel suo palmares la Serie D, con la maglia della Fc Francavilla nella stagione 2012/13. Poi in Promozione e successivamente in Eccellenza, le stagioni trascorse con la maglia del Real Senise, che l’ha visto conquistare una coppa Italia, una vittoria del campionato di Promozione ed una finale play off di Eccellenza, persa contro la Soccer Lagonegro. In quella stagione Pellegrini con il Senise si meritarono anche il titolo di miglior difesa d’Europa come goal subiti, sotto la meravigliosa guida tecnica di mister Filardi. «Adesso spero di ripagare la fiducia che mi è stata data – dice il forte difensore senisese – giocando una stagione all’altezza e togliendomi anche delle soddisfazioni personali, dando il mio valido contributo alla squadra».

Claudio Sole