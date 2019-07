Cupparo, faremo una squadra giovane. Confermato Lazic, Del Prete entra nello staff tecnico

FRANCAVILLA – I tifosi del Francavilla possono tirare un sospiro di sollievo, perché la compagine sinnica parteciperà per la quindicesima stagione di fila al campionato di serie d. Dopo la riunione societaria che si è svolta nella tarda serata di mercoledì, è stato deciso di proseguire anche in questa stagione, ma con un budget economico più ridotto, come ha dichiarato lo stesso «patron» Antonio Cupparo: «Andiamo avanti, ma con un budget più ridotto rispetto agli altri anni, per cui punteremo a costruire una squadra giovane (classe 1995, 1996 e 1997) con gli under e qualche giocatore di esperienza, con la speranza di ottenere la salvezza. Abbiamo riconfermato –ha spiegato- il tecnico Lazic e lo staff tecnico, che verrà arricchito dal nostro ex attaccante Del Prete, che ha conseguito il patentino da allenatore, ed abbiamo provveduto a regolarizzare l’iscrizione al campionato». Avete stabilito la data del ritiro? «Non ancora –ha concluso il presidente del Francavilla- ma con ogni probabilità attorno al 25 luglio in sede».

Ufficializzati i primi acquisti, si tratta dei ritorni del difensore Nicolao e dell’attaccante Fanelli, entrambi francavillesi doc. Riconfermati Boglic e De Marco. L’attaccante D’Auria invece, andrà in Lega Pro a conferma ancora una volta che Francavilla porta bene ai giocatori che arrivano in riva al Sinni per rilanciarsi. Dunque saranno giorni di fuoco per il vice presidente Niccolò Cupparo e il direttore sportivo Nicolao per la costruzione dell’organico. Nel frattempo la lega nazionale dilettanti, ha ufficializzato l’accordo con il nuovo sponsor tecnico, si tratta della Macron, azienda leader internazionale nel settore del teamwear, per le prossime due stagioni 2019-2020 e 2020-2021.

Rocco Sole