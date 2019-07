Il presidente giallorosso, dopo alcuni giorni in Toscana, si è spostato in Basilicata

Segnalato nei giorni scorsi in vacanza in Toscana, il Presidente della Roma James Pallotta si è spostato in questi giorni nel Sud Italia, precisamente in Basilicata, dove ha visitato Matera. Nella città dei Sassi è andato in giro e frequentato diversi locali, dove ha assaggiato i prodotti tipici lucani, apprezzandoli molto.

Nei giorni scorsi il Presidente giallorosso, insieme agli Stati generali del club, si era incontrato a Siena con il nuovo tecnico della Roma Paulo Paulo Fonseca. Argomenti dell'incontro: le prossime mosse del club in questa sessione di calciomercato e la programmazione della prossima stagione.