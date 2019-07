L’esperto attaccante campano alla corte di Ranko Lazic

Il Francavilla comincia a prendere forma. Ufficializzato dalla società di «patron» Cupparo nella tardo pomeriggio di oggi, l’esperto attaccante campano Domenico Maggio classe 1990 ex Afragolese, Portici, Gelbison, Aversa,e Sarnese. Una punta centrale che oltre ad avere un cospicuo numero di reti (nelle ultime stagioni è andato sempre in doppia cifra) può vantare anche un fisico possente con i suoi 195 centimetri ed 85 kg di peso.

Riconfermati anche Raiola, ed i fratelli argentini Tomas e Matias Grandis, che dunque indosseranno, per la seconda stagione consecutiva, la maglia rossoblù così come il francavillese Giacinto Ferraiuolo. I quattro giocatori vanno ad aggiungersi alle riconferme dei giorni scorsi di Boglic e De Marco ed i ritorni di Nicolao e Fanelli, ed infine l’arrivo dei due giovani Andrea Avella, difensore centrale classe 1998 ex Pomigliano e Pietro Benivegna, terzino classe 2000 ex Marsala, due talenti di cui si parla un gran bene. Adesso però ci si attende qualche altro rinforzo, che possa andare a completare l’undici titolare a disposizione del tecnico Lazic. Il vice presidente Niccolò Cupparo e il direttore sportivo Nicolao, sono al lavoro, per cercare di completare quanto prima l’organico a disposizione del riconfermatissimo Ranko Lazic, ed il suo staff, in vista del raduno fissato per lunedì 22 in sede. Per questa data, si cercherà di dare la possibilità al tecnico serbo, di poter cominciare con un nutrito gruppo di giocatori in attesa del completamento della rosa.

Rocco Sole