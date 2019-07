La Nazionale Italiana Calcio Attori 1971 scende in campo in ricordo di Giovanni Rossi

Il calcio della solidarietà de “La Partita col cuore” scende in campo per Giovanni, giovane lauriota scomparso prematuramente alcuni anni fa e al quale i suoi amici da alcuni anni dedicano un evento di beneficienza. Quella di quest’anno è l’edizione numero 6 del “Memorial Giovanni Rossi” e il prossimo lunedì 22 luglio, nello stadio comunale Rodolfo Mignone di Lauria, sarà disputato sotto le prestigiose insegne de “La Partita col cuore”, evento calcistico di beneficienza organizzato dalla Cool Events di Pasquale Guidi in collaborazione con l’Associazione Iride di Lauria. Uno splendido sodalizio di solidarietà che, a partire dalle ore 20.30, vedrà scendere in campo la Nazionale Italiana Calcio Attori 1971 contro la compagine de Gli Amici di Giovanni.

Le due squadre scenderanno in campo per ricordare il giovane lauriota scomparso prematuramente alcuni anni fa, del quale gli amici serbano un ricordo amorevole e profondo, quale “lavoratore instancabile, che si è sempre dato da fare in ogni modo e si è fatto apprezzare da tutti per la serietà e la dignità mostrata in qualunque tipo di mansione svolta, ma anche per l’entusiasmo e la capacità di relazionarsi con chiunque”.

L’evento è patrocinato dal comune di Lauria ed è inserito nel quadro delle manifestazioni delle Giornate del Cinema Lucano, in collaborazione con l’associazione Iride di Lauria. Guidi e la sua Cool Events hanno messo insieme per l’occasione una squadra di attori e artisti di tutto rispetto, tra i quali spiccano personaggi noti come

uno dei volti di punta del piccolo e grande schermo, ha interpretato film per il cinema, la televisione e alcune serie tv indimenticabili, come “Distretto di polizia “, “Il Capitano Maria”, “L’ultimo bacio”, “La Grande Bellezza” e “Un Matrimonio Da Favola”;notissimo volto televisivo apparso in diverse edizioni di Domenica In e protagonista a Ballando con le Stelle, presente in serie di successo come “Dio vede e provvede“ e ”Don Matteo”;, grandissimo attore che ricordiamo in grandi film come “Uccellacci e Uccellini” di Pierpaolo Pasolini con Totò, “Il Decameron” e “Il conte Tacchia”;i due famosi maestri di ballo in Ballando con le stelle;, protagonista in film come “Grande Torino”, “La Nuova Squadra”, “Rossella” e “Un’altra vita”.Volti noti e giovani star del piccolo e grande schermo si mettono al servizio di una storia, quella della Nazionale Italiana Attori, che opera dal 1971 quando vide la luce grazie alla volontà di Pier Paolo Pasolini e Olivio Lozzi con lo scopo di sensibilizzare il pubblico ai valori della solidarietà e della generosità facendo leva sull’amore per il calcio e sull’attrattiva dei personaggi famosi, che si mettono in gioco con disponibilità e spirito di servizio, sempre pronti a scendere in campo per rispondere alle esigenze di chi ha bisogno di aiuto. Insieme agli Amici di Giovanni scenderanno in campo a Lauria il 22 luglio prossimo, per raccogliere fondi in una partita giocata, come sempre, col cuore il cui ricavato che verrà dalle libere offerte del pubblico sarà devoluto per scopi benefici.

Francesco Addolorato