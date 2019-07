Ad organizzarlo il circolo “Il Picchio”.

Grande attesa per l’evento dedicato al calcio ed alla solidarietà che si terrà a Picerno venerdì 19 luglio alle ore 20:30 presso il teatro comunale “Peppino Impastato”. Ad organizzarlo il circolo “Il Picchio” nella persona del presidente Giovanni Russo da sempre impegnato in attività a carattere sociale, culturale e sportivo e Luciano Cutro che con passione e determinazione si dedica allo sport e ad iniziative capaci di aggregare e tessere dibattiti e confronti importanti. Interverranno:il Dottor Andrea Abodi, presidente del Credito Sportivo, già presidente della Lega di Serie B;

Stefano Casale noto calciatore che ha maturato nel corso della sua carriera esperienze nel Lecce, nella Sampdoria, nel Foggia e nel Bologna; Giuseppe Catalano calciatore professionista che ha giocato nella Pistoiese, nel Messina, nell’Udinese e nel Potenza; Eustachio Cristallo, diplomato al corso di allenatori di calcio per detenuti a Potenza. Tra gli ospiti anche la dottoressa Sonia Croatto, responsabile dell’Area Educativa nella Casa Circondariale di Potenza, il Dottor Michele Ferrandina Direttore della Casa Circondariale di Altamura, in passato Direttore della Casa Circondariale di Potenza, Gerardo Passarella, allenatore professionista, già Presidente AIAC Basilicata, Vincenzo Mitro Direttore generale dell’AZ Picerno, Avallone team manager, rappresentante della US Salernitana 1919.I saluti istituzionali spetteranno al Sindaco Giovanni Lettieri. A moderare l’incontro saranno il professor Rocco Galasso, Dirigente Sportivo F.I.G.C. e la giornalista Gherarda Cerone.