Classe 1991, per un lungo periodo di proprietà del Sassuolo

FRANCAVILLA – Altro acquisto in casa Francavilla. La società di «patron» Antonio Cupparo, ha ufficializzato l’acquisto dell’esperto difensore campano Raffaele D’Orsi, classe 1991 ex Flaminia Civitacastellana, squadra laziale di Serie D, e poi Campobasso, Gravina, e Gelbison, sempre nei dilettanti, ma anche militanza in Lega Pro, con le maglie di Martina Franca, Catanzaro, Pavia, Spal, Foggia, e Cavese. D’Orsi, ricordiamo è stato per un lungo periodo di proprietà del Sassuolo.

Insomma grande esperienza sulle spalle, che fanno del calciatore salernitano di Roccapiemonte, uno dei difensori centrali più esperti della categoria e bisogna dare merito al direttore sportivo Nicolao ed al tecnico Lazic, che hanno avuto l’abilità di portarlo a Francavilla, spiazzando una grande concorrenza. Infatti su di lui avevano messo gli occhi diverse società. La firma è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri, nella sede del club sinnico. Dunque per il tecnico Lazic, un rinforzo importante, nel pacchetto arretrato, dove nelle scorse ore, è arrivato anche il giovane difensore esterno Alfonso Credentino, classe 2001 ex Casoria, ma con esperienze tra le fila dell’under 17 di Napoli e Benevento.

Rocco Sole