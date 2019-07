I sinnici hanno spiazzato la concorrenza di diverse società

Altro acquisto per il Francavilla di «patron» Antonio Cupparo «nella foto alla destra del portiere», che nella giornata di ieri ha ufficializzato l’arrivo in riva al Sinni, del forte portiere laziale, Leonardo Caruso (nella foto), classe 1999 ex Trastevere (Serie D), dove vi ha giocato nelle ultime due stagioni, totalizzando 48 presenze.

Un giocatore promettente, che dal prossimo campionato, dunque difenderà i pali della porta francavillese. Su Caruso si parla un gran bene, infatti sull’estremo difensore, avevano messo gli occhi diversi club, ma l’abilità del direttore sportivo Nicolao (nella foto alla sinistra del portiere), ha fatto si che il giocatore firmasse per il club sinnico.

Rocco Sole