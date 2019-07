Oltre a Gianmarco Monaco arriva anche il giovane portiere Gianmarco Centonze

FRANCAVILLA – Colpo ad effetto per il Francavilla, che nella giornata di oggi, ha ufficializzato l’arrivo in riva al Sinni del forte centrocampista pugliese, Gianmarco Monaco, classe 1996 ex Virtus Francavilla, nella quale ha giocato nelle ultime due stagioni in lega pro. Per Monaco anche un passato tra le fila del Lecce sempre in lega pro e poi in serie d, con la maglia del Foligno. Dunque per il giovane centrocampista di San Pietro Vernotico, un ottimo bagaglio di esperienza, che potrà mettere al servizio della sua nuova squadra. Ma il mercato del sodalizio rossoblù di «patron» Antonio Cupparo, non si è fermato al solo Monaco, infatti è stato ufficializzato anche il giovane portiere Gianmarco Centonze classe 2000, in arrivo dalla primavera del Lecce.

Il giovane portiere salentino, ha al suo attivo anche una convocazione in prima squadra (serie b). Nel frattempo la squadra prosegue i suoi allenamenti, sotto la guida tecnica di mister Lazic e del suo staff. Il Francavilla, ricordiamo è arrivato al suo terzo giorno di ritiro sui campi del «Fittipaldi» la mattina e del «Puppo» della vicina Chiaromonte al pomeriggio. Ricordiamo la prima amichevole di lusso per i ragazzi di mister Lazic, che saranno impegnati domenica pomeriggio allo stadio «Viviani» contro i corregionali del Potenza. Insomma comincia ad entrare nel vivo il precampionato per la compagine sinnica, che ricordiamo, si appresta ad affrontare per il quindicesimo anno di fila l’ostico campionato di serie d.

Rocco Sole