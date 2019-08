Dopo tre stagioni al Real Senise vestirà la maglia rossoblu

«Sono davvero felice di questa nuova avventura, ho ricevuto tantissime proposte, ma ho scelto quella che mi piaceva di più». Sono queste le prime parole raggianti da calciatore dell'U.S. Castelluccio di Domenico Lavecchia. Il bomber che ha firmato con la società fresca di ripescaggio in Eccellenza, arriva più che mai determinato per disputare un campionato da protagonista con la maglia rossoblu. «Ho scelto questa società, - dice Lavecchia – perché ha un progetto serio ed intrigante con gente seria, che lavora con impegno, qualità che non trovi ovunque. Ringrazio la società che mi ha voluto fortemente qui, spero di ripagarli con delle belle prestazioni, ma soprattutto con i goal, che sono la cosa che contano maggiormente.

Ci aspetta un campionato difficile, ma allo stesso modo entusiasmante. La speranza è quella di fare bene, personalmente darò il massimo per questa maglia, cercando di raggiungere obiettivi importanti». Ricordiamo che l’attaccante materano arriva dopo tre stagioni al Real Senise, dove ha collezionato ben 72 reti tra campionato e coppa. Un lavoro certosino, che ha senz’altro fatto crescere le caratteristiche tecniche di Lavecchia. «Ringrazio la città di Senise – continua Lavecchia - che mi ha accolto come uno di loro sin dal primo giorno, tutti mi hanno fatto sentire a casa. Sicuramente anche grazie alla grande professionalità di mister Filardi prima e di mister De Pascale dopo, a entrambi sono molto legato. Pensavo di non andare mai via, ma il calcio è anche questo. Ringrazierò per sempre tutti i tifosi senisesi, ma ora lotto per altri colori». Ricordiamo che a Castelluccio approda anche un altro ex Senise, ovvero il forte centrocampista Alberto Arleo.

Claudio Sole