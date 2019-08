Con la guida tecnica di mister Propato nel campionato di Prima categoria

«Sono davvero felice che questa società o meglio questa famiglia abbia scelto me!». Sono questa le prime parole a caldo della neo presidente Giusi Donadio, che sarà a guida dell’Episcopia calcio, pronta a disputare il campionato di Prima categoria di calcio lucano. «In società vige un clima sereno – dice il patron Donadio - che ha sempre contraddistinto questo gruppo, dirigenti speciali che con le loro risorse hanno lottato per non far finire il calcio ad Episcopia. In una piccola realtà come la nostra non è facile mantenere il calcio, ma con l’entusiasmo tutto si può fare, e io ne ho da vendere per il mio paese per i nostri colori e per questo meraviglioso sport.

L’obiettivo è quello di far divertire la gente e portarla numerosa al campo la domenica. Speriamo – conclude – di centrare l’obiettivo». La guida tecnica è affidata a mister Sebastiano Propato, che cercherà di trovare sin da subito gli schemi adatti al gioco di squadra. Nel frattempo i sinnici annunciano il loro primo colpo di mercato, si tratta dell’attaccante Antonio Chiacchio, nell'ultima stagione e mezza con la maglia del Latronico.

Claudio Sole