Firmato il contratto che lo lega alla formazione rossoblu

Il forte centrocampista Fabio Pioggia è un calciatore dell’Us Castelluccio, formazione che parteciperà al campionato di Eccellenza lucana. Il trentenne senisese ha firmato in queste ore un contratto che lo lega ai colori rossoblu. «Ho iniziato la preparazione estiva a Francavilla per tanti motivi, - dichiara Fabio Pioggia raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione - sono stato benissimo ed è stato bellissimo ritrovare il solito calore e la solita passione di quella gente, poi con il passare dei giorni mi sono reso conto che sarebbe stato meglio per me continuare nei campionati regionali per vari motivi personali».

Pioggia che ha militato numerose stagioni nelle fila francavillesi in Serie D ha deciso di accettare altre proposte. In arrivo dal Lauria in Promozione con una buona stagione che l’ha visto protagonista. Ricordiamo anche le sue militanze in Eccellenza con il Real Senise e poi con il Real Metapontino. «Castelluccio è stata la squadra che maggiormente ha mostrato interesse per me – dice Pioggia - quindi ho fatto questa scelta. Ho trovato un ambiente genuino con persone per bene che amano questo sport. Le mie aspettative personali sono quelle di divertirmi e di dare un valido apporto alla squadra, per toglierci più soddisfazioni possibili. Ora siamo all’inizio ma sono convinto – conclude - che troveremo la quadra giusta per dire la nostra in campionato».

Claudio Sole