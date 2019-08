Domenico, riprenderai presto a correre

Un affettuoso "in bocca al lupo" con l'incoraggiamento a "coltivare la volontà già manifestata di riprendere presto a correre" sono stati rivolti dall'assessore regionale Francesco Cupparo (con delega allo Sport) al ciclista lucano Domenico Pozzovivo, vittima dell'investimento di un'auto. Pozzovivo – sottolinea Cupparo – è più che un simbolo per i tanti giovani della nostra regione che praticano, a vari livelli, il ciclismo e la testimonianza che la caparbietà, l'impegno professionale, il sacrificio possono portare ai prestigiosi traguardi del professionismo raggiunti dal ciclista di Montalbano Jonico nella sua prestigiosa carriera che inorgoglisce tutti i lucani non solo appassionati di ciclismo.

Quella stessa caparbietà che tutti abbiamo ammirato in tante corse a tappe e gare in tutti questi anni che – aggiunge l'assessore – sono sicuro lo sosterrà nel decorso successivo al ricovero ospedaliero sino a farlo tornare presto in sella. Lo scalatore di tante salite, sono certo, saprà scalare anche questa difficoltà. Mi associo inoltre all'allarme lanciato da più parti perché, purtroppo, quello di Domenico non è un caso isolato: troppi ciclisti – amatori, dilettanti, professionisti – sono stati vittime di investimenti ed incidenti a causa della guida, solo eufemisticamente, non attenta dei conducenti. Dobbiamo tutti fare qualcosa perché quanto è accaduto a Pozzovivo non si ripeta più e le nostre strade (non solo le ciclovie e quelle riservate alle bici) siano rese più sicure.