Cabrera firma la sua doppietta personale

Il Francavilla in Sinni fa suo il derby lucano del turno preliminare di coppa Italia contro la matricola Grumentum Val D’Agri con un secco 4-0. Al 16' rigore per il Francavilla, per un tocco di mani di Pellegrini, ma dal dischetto Maggio colpisce il palo esterno. Al 29' contropiede per il Grumentum, che va alla conclusione con Potenza e la palla va fuori. Al 36’ Grandis M., va al tiro sul secondo palo e la palla esce di poco. Al 42' i sinnici passano in vantaggio con una magistrale punizione dai venti metri di Maggio che non lascia scampo a Russo per il momentaneo 1-0. Al 44' ci prova Monaco dalla distanza e costringe Russo alla deviazione sul fondo. Al 46' bella azione per gli ospiti: Matinata va sul fondo e serve la palla per l'accorrente Losavio che calcia rasoterra sul secondo palo e trova la pronta risposta di Caruso. Nella ripresa, al 10' arriva il 2-0 su angolo, con una splendida girata dal limite di Cabrera ed al 33' il 3-0 con la doppietta personale del difensore argentino abile di testa a sfruttare un assist di Maggio. Al 39' il poker dei sinnici: Cross dalla sinistra di Nicolao per la testa di Maione che fa 4-0.

FRANCAVILLA IN SINNI - GRUMENTUM VAL D'AGRI 4-0



FRANCAVILLA IN SINNI: Caruso, Benivegna, Farinola (28'st Nicolao), Grandis M. (24'st Fanelli), D'Orsi, Cabrera, De Marco (28'st Lorusso), Petruccetti, Maggio (34'st Maione), Monaco, Grandis T. (12'st Flordelmundo). A Disp. Centonze, Avella, Raiola, Tedesco. All. Lazic.

GRUMENTUM VAL D'AGRI: Russo, Lobosco (25'st Buoncore), Dubaz, Pellegrini, Carrieri, Visani, Potenza, Matinata, Agresta (16'st Appella), Falco (40'st Cirelli), Losavio (43'st Mazziotta). A Disp. Cataldi, Caiazzo, Mastromarino, Cessay. All. Finamore.

ARBITRO: De Vincentis di Taranto.

RETI: 42'pt Maggio, 10'st Cabrera, 33'st Cabrera, 39'st Maione.

NOTE: Spettatori 400 circa. Giornata caldissima e terreno di gioco in ottime condizioni. Ammoniti Pellegrini, Monaco. Angoli 5-1 per il Francavilla in Sinni. Rec.: 1’pt; 0’st.

Rocco Sole