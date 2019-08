Per la regola degli under il centravanti al momento è senza squadra

«Non è affatto vero che i club di calcio non puntano sugli attaccanti under». A dirlo è il procuratore sportivo Alessio Sundas, a margine della notizia apparsa a mezzo stampa del giovane attaccante Christian Liccardo, classe 2001 punta centrale che l’anno scorso è stato in forza alla Juniores del Gragnano, dove ha collezionato 17 gol in 27 presenze. «Nessun giocatore è "scomodo" nei propri club d’appartenenza – dice il procuratore sportivo Alessio Sundas – anzi, essere under spesso aiuta nell’inserimento nella rosa.

Personalmente gestisco tanti under, mai mi è capitato di essere in difficoltà per la collocazione in squadra. Sinceramente, se mi venisse data l’opportunità di contattare Christian Liccardo, non avrei nessun problema a piazzarlo in qualche club importante. Se poi il ragazzo, ha l’esigenza di non allontanarsi da casa per svariati motivi – conclude Sundas – allora questo è un altro discorso».