Disponibile ad ottenere il mandato ufficiale per trovare degli imprenditori disposti ad investire

Il procuratore sportivo Alessio Sundas irrompe sulla situazione del Matera Calcio, formazione che ha dichiarato fallimento pochi mesi fa. «La situazione del Matera calcio è davvero angosciante – dice Alessio Sundas – il fallimento dichiarato tramite il Tribunale non è una cosa bella. E’ necessario mantenere alto il prestigio calcistico della Città dei Sassi. Il sottoscritto è disponibile ad un colloquio per ottenere il mandato ufficiale per trovare degli imprenditori disposti ad investire nella società biancazzurra, per risanare il bilancio. Subito dopo saremo pronti come agenzia Sport Man, ad inserire qualche nostro calciatore nella nuova rosa.

Cosa importante poi, creare il vivaio Nazionale women e quello Nazionale man, cercando – conclude Sundas - di far emergere qualche elemento interessante per la futura Nazionale italiana». Il dato ormai accertato è che Matera, Capitale Europea della Cultura, non è più la città di punta del calcio lucano, né vi sono prospettive a breve termine che sia nuovamente riammessa nei campionati che contano. Vedremo nei prossimi giorni che risvolti ci sono.